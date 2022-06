Kris Verduyckt uit Lommel spreekt in Brits parlement over import jachttrofeeën van zeldzame diersoorten

Eind maart werd het verbod op import van jachttrofeeën van bedreigde diersoorten goedgekeurd in De Kamer. "Ik nam hier in België het initiatief om iets te doen aan de jacht van bedreigde dieren. Want als we het echt menen met de bescherming van die diersoorten, moeten we ook stoppen met de import van de gejaagde dieren", begint Kamerlid Kris Verduyckt (Vooruit). "In België gaat het maar om een klein aantal, maar in Engeland, een echt jachtland, woedt de discussie ook om de import te verbieden. Toen ik het initiatief nam in België, hoopte ik al dat ik de discussie internationaal vooruit kon helpen."