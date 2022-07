Laar wordt Huidenvettersstraat in Mol om problemen met verkeerd bestelde post op te lossen

De centrale winkelstraat in Mol heet Laar. Tot nu had een zijstraat met enkele appartementsblokken dezelfde naam. De naam van die laatste is nu veranderd in Huidenvettersstraat. De gemeente besliste om de straat een nieuwe naam te geven op vraag van heel wat bewoners van de appartementsblokken. Zij kregen geregeld mekaars post in de bus.

"Het was ook heel moeilijk voor de post", zegt burgemeester Wim Caeyers (CD&V). "Soms heb je nummer 2 en nog een busnummer, maar er is ook blok 2B. De "b" voor busnummer en die van 2B werden geregeld door mekaar gehaald, waardoor er vaak foute poststukken in de brievenbussen staken en belangrijke post soms niet op de juiste plaats terecht kwam. Daarom hebben we nu gekozen voor duidelijkheid, ook voor de hulpdiensten, en een nieuwe naam gekozen."

De nieuwe naam is niet toevallig. Waar nu het Laarcenter is, een galerij in de winkelstraat, stond vroeger de huidenvetterij van de familie Van Iersel. De bedrijfsgebouwen erachter reikten tot aan de Nete, waar nu de appartementsblokken staan.