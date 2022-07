Lasers in strijd tegen ‘buitenmaatse voertuigen’ in Brusselse tunnel

Het Brussels Gewest zet volop in op preventie, zegt Paemen. “Er zijn tunnels die al voorzien zijn van automatische detectie. Wanneer het buitenmaats voertuig voorbij het laserlicht van de hoogteportiek rijdt, weerklinkt in de mobiliteitscentrale een alarm. Boven de rijstrook waar het voertuig rijdt wordt dan onmiddellijk het rood kruis aangezet. En op het digitaal informatiebord op het tunnelfronton verschijnt de boodschap 'Te hoog - stop onmiddellijk'. Tegelijk wordt de tunnel afgesloten, ook als het voertuig nog gestopt is voor de tunnel, want ook dan is er een onveilige situatie. De politie komt ter plaatse om het verkeer te regelen en het voertuig te begeleiden om de tunnel of de tunnelzone te verlaten. Dit systeem passen we al toe in de Annie Cordytunnel en de Hallepoorttunnel, en binnenkort ook in de Reyers-Centrumtunnel, die de derde plaats inneemt qua incidenten.”