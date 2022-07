Speelplaats van Lokerse basisschool Bengel voortaan voor iedereen open

Wie buiten de schooluren wil spelen of sporten kan voortaan terecht op de speelplaats van basisschool Bengel aan de Zelebaan in Lokeren. Dat was een voorwaarde van de stad Lokeren om mee te betalen voor de grondige vernieuwing van de speelplaats. Bedoeling is dat daar kinderen terecht kunnen die thuis of in hun directe buurt niet genoeg plaats hebben om te bewegen en te spelen. "We vinden het belangrijk als school om hier ons steentje aan bij te dragen", zegt directrice Dorine Van Avermaet. "Onze speelplaats is veilig en groot, met veel mogelijkheden voor de kinderen en hun ouders."