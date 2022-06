Lukaku keert (mede dankzij "fiscaal achterpoortje") terug naar Milaan: waarom moest deal zeker voor 1 juli rond zijn? 

Dat ook Romelu Lukaku in het seizoen 2019-2020 - toen hij de eerste keer naar Milaan verhuisde - recht had op het belastingsvoordeel spreekt voor zich. Hij voldeed namelijk aan de belangrijkste voorwaarde: hij had twee jaar in het buitenland gewerkt (van 2011 tot 2019 voetbalde hij in het Verenigd Koninkrijk).

Maar na een enorm succesvolle passage bij Inter - waar de spits in zijn tweede seizoen met 24 doelpunten in de Serie A mee aan de basis lag van de eerste titel in 11 jaar tijd - keerde hij vorige zomer voor een recordbedrag van meer dan 100 miljoen euro terug naar het Verenigd Koninkrijk om er bij Chelsea te gaan voetballen.