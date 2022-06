Tientallen mensen opgelicht met tickets Rock Werchter door hetzelfde Facebookprofiel: "Stap altijd naar de politie"

Later ontdekte Lisa dat ze niet de enige was met dat probleem. Tientallen mensen laten via Facebook weten dat ze door hetzelfde profiel zouden zijn opgelicht. ''Heet ze echt "Emilie D." of is het een vals profiel? Dat weten we niet. Veel gedupeerden geven aan dat ze naar de politie zijn gestapt en ook Lisa is dat van plan. "Hoe meer mensen dat doen, hoe beter. Maar voorlopig blijft dat zonder resultaat."

Ook organisator Live Nation roept slachtoffers van ticketfraude op om een klacht in te dienen bij de politie. "Wij raden mensen ook altijd aan om enkel en alleen een ticket te kopen via het officiële kanaal. Daarvoor werken we samen met Ticketmaster", aldus woordvoerder Nele Bigaré. "Tot enkele dagen geleden kon je daar ongebruikte tickets aanbieden en opnieuw kopen."