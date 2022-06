Metallica moet optreden vanavond in Zwitserland annuleren door coronabesmetting, komt ook Werchter in het gedrang?

Metallica is volop bezig aan een Europese tournee, maar moet vanavond een optreden in Zwitserland annuleren als gevolg van een coronabesmetting. "Een lid van de Metallica-familie heeft positief getest op corona", klinkt het in een mededeling op sociale media. "Het spijt ons mateloos dat we onze fans moeten teleurstellen." Of het gaat om een van de bandleden is nog niet duidelijk.