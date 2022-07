Motorboot in lichterlaaie op Leie in Kuurne

Deze ochtend om acht uur stond een motorboot in lichterlaaie op de Leie in Kuurne. De boot vatte vuur tijdens het varen. De bestuurder sprong in het water om aan de vlammen te ontkomen en bleef ongedeerd. De rookontwikkeling was tot ver in de omgeving te zien.

De brandweer kwam ter plaatse om de stuurloze boot te blussen, maar dat bleek niet eenvoudig. Tijdens het blussen zorgde de kracht van het bluswater ervoor dat de boot naar de andere kant van de Leie werd geduwd. Daardoor kwam er ook een ploeg aan de andere oever om te blussen. Het duurde even vooraleer het vuur gedoofd was.

Na het blussen, bedekte de brandweer de boot met een laag schuim. Dit om heropflakkering van het vuur te vermijden. Daarna haalden ze de uitgebrande motorboot uit het water. De oorzaak van de brand is nog onbekend.