Na 3 jaar wachten weer Rock for Specials in Evergem: "Ongelooflijk positief"

Dat Rock for Specials dit jaar heel snel uitverkocht was, spreekt voor zich. Rock- en popliefhebbers met een verstandelijke beperking en hun begeleiders hebben lang moeten wachten om nog eens naar het openluchtfestival te kunnen gaan. Het zijn niet alleen de artiesten die het festival rechthouden, maar ook en vooral de vrijwilligers, zegt Veerle. Zij werkt in de dagbesteding van voorziening Den Dries (organisator van het festival), en is vrijwilliger op Rock for Specials: "Zonder vrijwilligers zou Rock for Specials niet kunnen blijven voortbestaan. Ook al is het nu wat kleiner, het is toch héél fijn om weer samen te kunnen feesten."