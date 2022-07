Natuurpunt in beroep tegen bouwvergunning voor Maritieme Campus

De omstreden Maritieme Campus Antwerpen is een project voor innovatie binnen de scheepvaart, met onder andere een groot onthaalgebouw, een aantal loodsen voor onderzoek en een parkeerterrein. Een groot bouwproject waar veel bezwaar tegen is van buurtbewoners, Natuur en Bos en de Provinciale Omgevingscommissie.

Eerder kreeg het project groen licht van de stad maar Natuurpunt ging tegen die beslissing in beroep. Daarop kwam het dossier bij de provincie terecht, maar ook die geeft groen licht voor de campus.

Natuurpunt heeft geen problemen met de maritieme campus an sich - er zal onderzoek gebeuren naar vernieuwingen in de scheepvaart -maar vindt dat de campus te dicht bij waardevol natuurgebied zou komen te liggen. Zo zouden de gebouwen in de route van trekvogels komen te liggen, en er zou ook veel lawaai- en lichthinder voor de dieren zijn.