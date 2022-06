Nederlandse Gezondheidsraad waarschuwt: mogelijk hoger risico op leukemie voor wie dicht bij een hoogspanningslijn woont

"Dat ook volwassenen mogelijk een verhoogd risico lopen, is nieuws", zegt professor Dirk Adang (UHasselt). Hij is voorzitter van de commissie niet-ioniserende straling in de Belgische Hoge Gezondheidsraad. Hij wijst erop dat die in 2020 een gelijkaardig advies formuleerde. Bij kinderen was er al eerder een mogelijk verhoogd risico op leukemie vastgesteld.