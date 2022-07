Nieuw onthaalpaviljoen voor Kasteel van Gaasbeek

Bezoekers van het kasteeldomein van Gaasbeek in Lennik zullen voortaan onthaald worden in een nieuw onthaalpaviljoen. Voor het ontwerp van het paviljoen werd een wedstrijd uitgeschreven en het was architect Pierre Hebbelinck die het gebouw uiteindelijk mocht ontwerpen. Het onthaalpaviljoen is vandaag ingehuldigd en wordt op 1 juli in gebruik genomen.