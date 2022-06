Nieuw in de bioscoop: Vlaamse horrorfilm "FOMO", gefilmd in Herseltse bossen

Een groot deel van de scènes werd opgenomen in de bossen van Herselt. Daarnaast stonden er nog heel wat locaties in de provincie Antwerpen op de planning. “Er was nog een bos in Ranst, enkele huizen staan in Kapellen en we hebben ook gefilmd in een oorlogsbunker in Berchem”, vertelt Schooneknaep. “Het is fijn dat daar alle locaties zo dicht bij elkaar liggen. En er zijn ook veel grote bossen, waardoor we niet altijd richting Ardennen moeten.”