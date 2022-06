Regering van Egypte wil iconische Nijlboten slopen: "Bewoners hebben een week tijd om te verhuizen"

In Egypte wil de regering de overgebleven Nijlboten in Caïro slopen of verwijderen van de oevers. Dat lokt veel protest uit, want ze zijn al jaren een toeristische trekpleister en een iconisch deel van de hoofdstad. "Het is niet de eerste keer dat de Egyptische overheid een mooi stukje historisch Caïro plots wil vernietigen", vertelt correspondente Ruth Vandewalle. De overheid lijkt vooral uit op geldgewin.