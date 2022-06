Geen stemming omdat er niet genoeg leden van meerderheid zijn: oppositie verlaat Vlaams Parlement uit protest

Het is niet de eerste keer dat de Vlaamse meerderheid niet 'in aantal' is om te kunnen stemmen. "Aan de overkant (de Kamer, red.) wordt daar regelmatig, en in mijn ogen terecht, stennis over gemaakt. Een democratie verdient een voltallig parlement. Jullie moeten zorgen dat er een meerderheid is. Wij gaan niet deelnemen aan de stemmingen", zo zei Groen-fractieleider Björn Rzoska.