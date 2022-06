UAntwerpen schorst 2 medewerkers die "ontoelaatbare uitspraken" deden over joden en Marokkanen 

Eerder deze maand lekten op sociale media beelden uit van een gesprek tussen een onderwijsbegeleider en administratieve medewerker van de Universiteit Antwerpen. In een onderlinge conversatie - waarvan ze niet wisten dat die werd opgenomen - hadden ze het over het "gebrekkige Nederlands" van studenten met Marokkaanse roots. Ze spraken ook over joden waar ze naar eigen zeggen "geen last van hebben".