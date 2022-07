Politie en brandweer rukken uit voor rook in bank in Wevelgem: geen dieven, maar een vogel die vastzat

Geen poging tot diefstal dus, maar een verwarde vogel die er was in geslaagd om tot in het aanvulautomaat van het bankkantoor te vliegen. Daardoor startte de rookgenerator vanzelf op. De brandweer kon de vogel uiteindelijk bevrijden. Het dier werd meegenomen voor verzorging.

Door de interventie kon het verkeer een tijdlang maar moeilijk passeren in de Kortrijkstraat ter hoogte van de Beobank in het centrum van Wevelgem.