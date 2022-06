Amerikaanse vrouwen verwijderen menstruatieapps na wetswijziging: wat is er aan de hand?

Een menstruatieapp is een app waarin vrouwen hun menstruatiecyclus digitaal kunnen bijhouden. Zo kunnen ze weten wanneer ze hun maandstonden kunnen verwachten, maar ook wanneer ze vruchtbaar zijn en de kans op zwangerschap het grootst (of juist het kleinst) is.

Aan de hand van vragenlijsten en een soort dagboekfunctie houdt de app daarnaast ook bij wanneer je seks had, of je daarbij klaarkwam, of je partner een condoom droeg, wat je at of hoe je menstruatiebloed er uitzag. Kortom, heel wat persoonlijke gegevens waar privacy-experten zich in het verleden ook al vragen bij stelden. In 2019 nog kwam de gratis menstruatieapp Flo in opspraak toen bleek dat het gegevens van haar gebruikers doorverkocht aan Facebook.

De bekendste apps op dit moment zijn Flo, Clue, Eve en Period Calendar.