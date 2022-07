Protest tegen verhuis bib en muziekschool in Gooik: "Horen thuis in centrum Gooik, niet in deelgemeente"

"Als die twee instellingen verdwijnen, dan wordt Gooik centrum een dood centrum en dat willen we niet", vertelt Jean-Paul De Loecker van het buurtcomité. "De muziekacademie huist momenteel in de oude pastorie. Een mooi gebouw dat deels beschermd is. Het gebouw van de bibliotheek is weliswaar nieuwer, maar heeft ook zijn charmes. Het zou bijzonder jammer zijn als er - weer maar eens- appartementen komen in de plaats van die twee gebouwen. In Gooik centrum zijn er al genoeg appartementen."

"We hebben niks tegen de mensen van Oetingen", vervolgt De Loecker, "maar we vinden dat de bib en de muziekacademie in Gooik thuishoren." Om hun protest kracht bij te zetten, is het buurtcomité een petitie gestart. "Momenteel hebben we al zo'n 200 handtekeningen verzameld, maar we hopen op 500."