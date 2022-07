Royals op zondag - Het Deense kostschoolschandaal en Elisabeth gaat opnieuw alleen op pad, dit keer voor de wetenschap

In het Engelse graafschap Surrey is Deborah James (40) is overleden. De BBC-journalist en podcastmaker van "You, me and the big C" zette zich de voorbije jaren in om de aandacht te vestigen op darmkanker en zamelde met succes miljoenen euro's in voor het fonds Bowelbabe dat wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte wil uitbreiden.



James kreeg zelf de diagnose van darmkanker in 2016 en deelde zonder schroom haar dagelijkse ervaringen. Ze probeerde onder meer de zogenoemde poo taboos te breken (taboes over stoelgang). Begin mei liet James echter weten dat ze uitbehandeld was en dat haar "rollercoaster weldra zou eindigen". "Mijn lichaam kan het niet meer aan", schreef ze op Instagram. Ze zou de dagen rustig thuis doorbrengen, omringd door haar familie.



