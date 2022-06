Samenscholingsverbod in Willebroek loopt af na een maand: 14 pv's en 18 waarschuwingen, aantal klachten sterk afgenomen

Eind mei besliste de gemeente Willebroek een samenscholingsverbod in te voeren rond het Schoolwegje in het centrum van de gemeente. Dat is een doorgang voor voetgangers en fietsers, waar een 20-tal jongeren geregeld overlast veroorzaken. De burgemeester had het over beschadigingen, scheldpartijen, amokmakerij, vechten en intimideren, waardoor buurtbewoners zich onveilig voelden.