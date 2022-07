Schooldirecteur Rudy uit Machelen krijgt helikoptervlucht als  afscheidscadeau

Eén van de ouders is piloot, hij nam de afscheidnemend schooldirecteur mee voor een vlucht over de 70 huizen van ouders en kinderen van de school. "We vliegen straks over de schoolomgeving en enkele buurten in Machelen. Op weg naar hier heb ik al gezien dat veel mensen buiten stonden te wachten. Die hebben al eens gezwaaid, en zullen dat straks nog eens doen maar dan omhoog, en ik naar beneden", zei hij op voorhand.

Die verrassing heeft de directeur duidelijk geëmotioneerd. "Ze weten dat het niet makkelijk is om mij stil te krijgen, maar nu is het toch gelukt. Ik ben eventjes "gepakt". Straks zal het wel weer gaan, maar nu weet ik even niet wat zeggen."