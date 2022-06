Stad Leuven gaat strijd aan met hoge huurprijzen en verhuurt woningen voor lagere huurprijs

Jaar na jaar staat Leuven bovenaan de ranking van de duurste steden in Vlaanderen. Niet alleen kost een woning er meer dan elders, ook het huren van een woning is er duurder. Het stadsbestuur van Leuven wil daarom tegen 2025 200 woningen aanbieden aan mensen die het financieel moeilijk hebben. "We mikken op mensen die geen aanspraak maken op een sociale woning, op een middengroep die het heel moeilijk heeft op de private woonmarkt", legt schepen van Wonen en Gelijke kansen Lies Corneillie (Groen) uit. "Dat is een heel diverse groep van alleenstaanden, gezinnen met kinderen en eenoudergezinnen."

Om dat mogelijk te maken, wil de stad Leuven zelf woningen aankopen om die vervolgens onder de marktprijs te verhuren. "Twintig procent onder marktprijs", verduidelijkt Corneillie. "Voor een woning met meerdere slaapkamers loopt de huurprijs op de private markt vaak op tot 1.300 euro. Wij proberen die prijs onder de 1.000 euro te houden. Waar een studio op de private markt al gauw 680 euro kost, is onze streefprijs voor een studio 550 euro."