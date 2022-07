Buizerd teistert fietsers en wandelaars in Damme: "Je moet molenwieken om er voorbij te geraken"

Het stadsbestuur van Damme waarschuwt voor een buizerd op het oude spoorwegpad in Sijsele tussen de Molenstraat en de Rostuinestraat. De vogel zit met een nest en jongen en kan daardoor schijnaanvallen uitvoeren op toevallige passanten. “Een aanval van een buizerd kan erg schrikwekkend zijn. Ze cirkelen rond in de lucht en kunnen hun klauwen op je hoofd of rug zetten”, vertelt Van Quekelberghe.

Op dit moment is er nog niemand aangevallen. Uit voorzorg wil het stadsbestuur fietsers, joggers en wandelaars waarschuwen. Er is ook een bordje geplaatst met informatie. Wie geen risico’s wil nemen, neemt best een andere route. Ben je toch in de buurt, dan kan je het best zingen of molenwieken met de armen om de vogel op afstand te houden.