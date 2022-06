Ook Vlaamse boeren voeren actie tegen stikstofakkoord: "Ze willen niet zo baldadig tekeer gaan als in Nederland"

Er wordt in Vlaanderen te veel stikstof uitgestoten. Dat is slecht voor de natuur en de mens. Zowat de helft van de schadelijke stikstof ontstaat in Vlaanderen, en zo'n 60 procent daarvan is afkomstig uit de landbouw. Het verkeer is goed voor zo'n 8 tot 10 procent, de rest komt van de huishoudens en de industrie. Het opwekken van energie telt voor minder dan 1 procent.

De politiek probeert de uitstoot naar beneden te krijgen, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. In het stikstofakkoord staat onder meer dat zowat de 40 grootste vervuilers dicht gaan en de varkensstapel een derde kleiner moet. Tot groot protest van landbouwers die in sommige gevallen hun activiteiten moeten afbouwen of zelfs stopzetten.