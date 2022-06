Salah Abdeslam krijgt levenslang zonder mogelijkheid om nog vrij te komen voor aanslag in Parijs

Salah Abdeslam was hoofdbeschuldigde op het terrorismeproces in Parijs. Hij was de enige van de 10 terroristen die de aanslag van 13 november heeft overleefd. Zelf had hij tijdens het proces verklaard dat hij niemand gedood of verwond heeft. Zijn bommengordel was ook niet afgegaan. Naar eigen zeggen had hij zich op het laatste moment bedacht, maar experts hebben aangetoond dat de bommengordel defect was.

Abdeslam ontkende dat hij een moordenaar was, maar volgens de rechters maakte hij wel degelijk deel uit van het konvooi van de dood, dat op 13 november 2015 een bloedbad heeft aangericht in Parijs, hoewel zijn doelwit niet met zekerheid kan worden bepaald. Abdeslam krijgt de zwaarst mogelijke straf, zoals die was gevraagd door de aanklager: levenslang zonder de mogelijkheid om nog vrij te komen.