Verdachte van poging tot roofmoord in Schaarbeek ontsnapt vlak na arrestatie

Zondagavond was de man er in geslaagd binnen te breken in een juwelierszaak langs de Haachtsesteenweg in Schaarbeek via een aanpalende woning. Hij kwam daarbij oog in oog te staan met een veiligheidsagent. Het kwam tot een gewelddadige confrontatie, waarbij de bewaker zwaar werd aangepakt. De dader probeerde vervolgens te vluchten via het aanpalende pand, maar werd bij de kraag gegrepen door de bewoners. Die konden de man overmeesteren, waarna de politie werd verwittigd.

De man werd na zijn arrestatie voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brussel, die hem in verdenking stelde van poging doodslag om diefstal te vergemakkelijken en verboden wapenbezit. De man werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst en werd overgebracht naar de gevangenis. Tijdens die overbrenging liep het mis en slaagde de man er in te ontsnappen. Sindsdien is hij spoorloos.