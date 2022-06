Verdachten ontkennen betrokkenheid bij juwelenroof op kunstbeurs in Maastricht: "Het gaat om een misverstand"

De twee Belgen van 22 en 26 jaar die gisteren zijn opgepakt na een gewelddadige overval op de kunstbeurs Tefaf in Maastricht, hebben niets met die overval te maken. Dat zeggen hun advocaten. Die spreken over een misverstand. Volgens hen is er in de auto van het duo ook niets gevonden dat wijst op enige betrokkenheid bij de roof.