Voorbijganger hoort plots gejammer uit een rioolput komen: Duitse politie vindt vermiste Joe (8) na een week terug

Uiteindelijk was het een nietsvermoedende voorbijganger die de gouden tip had. Hij had gejammer gehoord vanuit een rioolput en schakelde de hulpdiensten in. Joe liep geen verwondingen op. Hoe de jongen erin slaagde te overleven, is een ander raadsel. Volgens de familie van Joe stelt hij het - gezien de omstandigheden - best goed. Zijn vader bedankt iedereen ook voor de hulp.



De politie sloot eerst de piste van ontvoering niet uit, want een riooldeksel is te zwaar voor de 8-jarige Joe om op te tillen en vervolgens te sluiten. Robots doorzochten het gangenstelsel in de hoop aanwijzingen te vinden, maar sommige gangen bleken alvast te smal voor volwassen personen om erdoor te kruipen. De jongen zou ook ondervraagd worden.