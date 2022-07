Rechtbank Turnhout veroordeelt drie Roemenen tot 20 maanden cel voor inbraak Herentalse juwelier

In de nacht van vrijdag op zaterdag van 5 februari, had de uitbater van een juwelier verdachte geluiden gehoord vanuit het leegstaand pand naast zijn zaak. Toen de politie ter plaatse was gekomen, troffen ze twee inbrekers aan. Die sloegen meteen op de vlucht via de daken van een achterliggend schoolgebouw. In een vluchtwagen trof de politie nog een derde medeplichtige aan.