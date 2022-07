Vier verdachten aangehouden voor diefstal luxehorloge van 350.000 euro van bouwpromotor Bart Versluys

De onderzoeksrechter in Gent heeft vier verdachten aangehouden in het onderzoek naar de diefstal van het luxehorloge van ondernemer Bart Versluys. Versluys werd op 1 april overvallen door twee mannen in de Zandvoordestraat in Oostende. De overvallers toonden hun wapen en gebruikten pepperspray om hem te overmeesteren.

Tijdens de overval beroofden ze Versluys van zijn horloge van het merk Richard Mille. Het horloge zou ongeveer 350.000 euro waard zijn. Een maand eerder gebeurde ook al een gelijkaardig incident in Antwerpen waarbij een horloge van 180.000 euro van ondernemer Miguel Dheedene werd gestolen.

Beide incidenten werden aan elkaar gelinkt en maakten eerst deel uit van een onderzoek in Antwerpen. Dat grootschalig onderzoek is ondertussen verhuisd naar het Oost-Vlaamse parket, omdat daar eerder al gelijkaardige overvallen gebeurden.