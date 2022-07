Vispopulatie verdwijnt uit Klein Bassin in Roeselare: het geeft zuiverder water en minder oversterfte

In de winter komen de vissers van Aqautech Engineers terug om het Klein Bassin helemaal visvrij te maken. “Nu is het te warm, in het water zijn de vissen te vlug en moeilijker te vangen. En er is ook een probleem met het vervoer, bij deze warmte zouden heel wat karpers het transport niet overleven”, zegt Peter Coene.”Daarom vis je best als het wat kouder is, bij voorkeur in de winter”.

Het verschil moet na de afvissing van het Klein Bassin goed te zien zijn. “Nu is het water troebel, maar met wat waterplanten en de vispopulatie die we er uit hebben gehaald, krijg je een mooie, heldere waterpartij in het centrum van de stad.”