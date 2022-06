Turkije triomfeert op NAVO-top: dit heeft Erdogan thuisgehaald in ruil voor toetreding van Zweden en Finland

"In het memorandum dat Turkije, Zweden en Finland gisteren hebben ondertekend staat dat de drie landen de strijd tegen terreur zeer belangrijk vinden", zegt VRT-journalist Jens Franssen.

Zweden en Finland erkennen in het akkoord ook dat de PKK een terroristische organisatie is, wat ze hiervoor niet deden. Ze passen daar zelfs hun nationale wetgeving voor aan. "Dat was essentieel voor Erdogan", zegt Franssen. Als Turkije kan bewijzen dat een aantal van de mensen die in Zweden onderdak krijgen wel degelijk terroristen zijn, kunnen die mogelijk uitgeleverd worden aan Turkije.

Er zouden nu afspraken gemaakt zijn voor de uitlevering van 33 “verdachten van terrorisme". Uit Zweden gaat het over 11 PKK-leden en 11 leden van de Turks-islamitischGülenbeweging, die volgens Turkije achter de poging tot staatsgreep zat in de zomer van 2016. Uit Finland gaat het over 6 PKK-leden en 6 Gülen.