Wichelen begint met energiedelen: "Zonnestroom van scholen tijdens zomervakantie komt elders beter van pas"

Van de 8 gemeenten die aangesloten zijn bij DDS, is Wichelen de eerste die in het pilootproject stapt van de intercommunale. Onder de noemer "gedeelde energie is dubbele energie" wil DDS de groene stroom op openbare gebouwen beter verdelen. Ook Lebbeke, Zele en Dendermonde hebben al beslist in het project te stappen. "In de gemeenten die al veel geïnvesteerd hebben in zonnepanelen op eigen gebouwen is het makkelijk om een monitorsysteem te plaatsen", zegt Anika Buyst van DDS. "Zo kunnen we zien hoeveel stroom de gebouwen produceren en hoeveel ze verbruiken."