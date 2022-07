Zomerexpo in Wenduine: In het spoor van de Kiekeboes

Deze zomer viert één van de bekendste stripfamilies van Vlaanderen haar 45e verjaardag, namelijk de Kiekeboes. Dat doet ze met tal van activiteiten in De Haan en Wenduine. Zo kan je er vanaf 1 juli een kijkje nemen in de Kiekeboesstraat. De expo is in het Wielingencentrum in Wenduine.

Dat Wenduine de gaststad is van deze expo, is geen toeval. Schrijver Merho trekt meerdere keren per jaar naar zijn schrijfplek in Wenduine en heeft er al vele scenario’s van de Kiekeboes geschreven. “Als ik aan zee ben, kan ik in alle rust schrijven. De zee werkt heel inspirerend voor mij”, reageert Merho. Het 132ste stripalbum van de Kiekeboes “Alle eendjes” speelt zich zelfs volledig af in De Haan.