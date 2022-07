Hoe ontspant presentatrice Fien Germijns zich op vakantie? Dit zijn haar kijk-, luister- en leestips

"Ik ben geabonneerd op alle streamingdiensten en kijk afhankelijk van het aanbod. Nu wil ik graag zo snel mogelijk de laatste twee afleveringen zien van de populaire reeks "Stranger things" die net op Netflix staan. Ook de Vlaamse tv-serie "Nonkels" is een aanrader."

"Maar mijn ultieme zomertip is "Wild babies", een Netflix-docureeks over babydieren en hoe ze overleven in de natuur. Soms loopt het goed af en soms niet. Ik zit zelden naar mijn tv te roepen, maar hier heb ik dat de hele tijd. Ofwel is het "oh, schattig", ofwel is het "pas op!". Het is tegelijk rustgevend en agressieopwekkend. Er zitten ook altijd goede cliffhangers in, zodat ik het niet kan afzetten. Mijn lief moet dan zeggen, nu stoppen we en morgen kijken we verder.

"Ik hou van natuurdocumentaires, zoals "Planet earth" en "Blue planet". Soms wil ik daarbij in slaap vallen en dat lukt ook heel goed, maar bij "Wild babies" niet. Je bent gewoon te geëngageerd."