Zware inbraak in juwelierszaak Waasland Shopping Center

In Sint-Niklaas hebben inbrekers een grote slag geslagen in een juwelierszaak in het Waasland Shopping Center. Uit camerabeelden blijkt dat het gaat om meerdere gemaskerde daders. In de nacht van maandag op dinsdag sloegen ze eerst een toegangsdeur naar het shoppingcenter aan diggelen, waarop ze de vitrines van de juwelierszaak aan diggelen sloegen.

De daders hadden het duidelijk gemunt op de duurste horloges en juwelen. Hoe groot de buit is, is nog niet bekend. Volgens verschillende bronnen zou het om een aanzienijk aantal gaan. De inbraak duurde amper een paar minuten. Na de kraak vluchtten de daders weg via dezelfde weg van waar ze gekomen waren.

De politie was snel ter plaatse, maar de inbrekers waren al op de vlucht. Een deel van de juwelen bleef op de grond achter. Vooralsnog is er geen spoor van de daders.

Het Waasland Shopping Center bekijkt nu of ze bijkomende veiligheidsmaatregelen moet nemen.