3 maanden celstraf voor vrouw uit Beringen die 44 keer nodeloos naar de 101 belde

Er was haar strafbemiddeling aangeboden, ze kreeg meerdere schriftelijke uitnodigingen van de justitie-assistent, maar reageerde niet. En ook voor de rechtszaak gaf ze verstek. De rechter in Hasselt tilde zwaar aan de feiten omdat ze overlast veroorzaakte bij de dienst 101 waardoor anderen die dringend hulp nodig hadden mogelijk onnodig lang op hulp moesten wachten. Nog volgens de rechter is de vrouw bijzonder hardleers en was een effectieve straf aangewezen. Ze kreeg dus 3 maanden effectieve celstraf, 400 euro boete en haar vier gsm-toestellen zijn verbeurd verklaard.