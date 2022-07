Burgemeester Alain Pardaen van Wetteren neemt afscheid: "Naaktschilder Roels maakte heel mooi portret"

Alain Pardaen is 12 jaar burgemeester geweest van Wetteren, en was ruim dubbel zo lang opvoeder in het Scheppersinstituut. Zijn laatste dag wordt een rollercoaster van emoties. "Hoewel het al de hele week zo is," zegt Pardaen. "Maandag was er het afscheidsfeest van het gemeentepersoneel, met zanger Christoff, die ook in Wetteren woont. Gisteren was ik bij de gouverneur met mijn opvolger Albert De Geyter (CD&V), die er de eed aflegde als nieuwe burgemeester."