Antwerps theatergezelschap Judas stopt er na 15 jaar mee: “We krijgen geen subsidies meer en die zijn nodig”

Verschillende musicals die ze eerder maakten, zullen nog wel in het buitenland te zien zijn, maar in Vlaanderen zal de voorstelling “Josephine B” de laatste productie van het gezelschap zijn. De musical gaat op 6 oktober in première en zal tot en met 8 december te zien zijn, in de Rode Zaal van het Fakkeltheater en op tournee door Vlaanderen. Daarna is het onherroepelijk einde verhaal voor het theatergezelschap.