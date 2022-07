Antwerpse leerlingen zwaaien schooljaar uit op oevers van de Schelde

“We zingen graag, want onze school is heel muzikaal. We hebben zelfs liedjes in het Oekraïens gezongen, waarop we lang geoefend hebben”, klinkt het bij de kinderen. “Gelukkig hadden we een jongen die Oekraïens sprak om ons uit de nood te helpen, want eigenlijk weten we niet wat we zingen”, lachen ze.