Strijd tegen baarmoederhalskanker botst op politiek getalm: "Voor mij is het te laat, voor andere vrouwen niet"

WHO: Baarmoederhalskanker is perfect te voorkomen



Volgens de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) is baarmoederhalskanker een kanker die er eigenlijk niet hoeft te zijn, die perfect voorkomen kan worden. En er is een internationale consensus om daarvoor de HPV-test in te zetten.



"De strategie is: op jonge leeftijd vaccineren tegen HPV (meisjes én jongens) en vrouwen screenen met de juiste tests, de HPV-test", legt Poppe uit. "Zo kan je baarmoederhalskanker voorkomen op grotere schaal en zien we veel minder levens verloren gaan. Bij ons staat baarmoederhalskanker niet in de top 10 van meest voorkomende kankers bij vrouwen. Maar wereldwijd is het dé belangrijkste kanker qua incidentie en sterfte bij vrouwen. Per jaar worden er 500.000 vrouwen mee geconfronteerd, ongeveer 350.000 vrouwen sterven eraan."