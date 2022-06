Benzine wordt morgen duurder, diesel een pak goedkoper

Morgen is er wat goed nieuws voor wie op diesel rijdt. De maximumprijs daalt gevoelig, tot maximaal 2,1340 euro per liter. Voor benzinerijders is er dan weer een stijging. Wie benzine 95 (E10) tankt, betaalt morgen maximaal 2,0670 euro per liter. Wie benzine 98 (E5) tankt, betaalt dan maximaal 2,3540 euro.



Voor benzine 95 gaat het niet om een nieuw record. Dat werd bereikt begin deze maand en bedroeg 2,155 euro per liter. Voor diesel staat de recordprijs op 2,2300 euro per liter.