Beveren trekt procedure in tegen hoogspanningslijn boven huizen, actiecomité "begrijpt de bocht niet"

Volgens Hendrik De Blanger van het Woonoverleg Ebeswijk was de gemeente ook niet voor een hoogspanningslijn boven woningen. "Rond nieuwjaar hebben zowel de gemeente als wij beslist om een verzoekschrift in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Er is niet meteen een oorzakelijk verband tussen wonen onder een hoogspanningslijn en gezondheidsklachten. Maar er is wel vastgesteld dat er in de buurt van hoogspanningslijnen meer kinderen leukemie krijgen dan elders. Er komt ook permanent geluid van de kabels, en voor het milieu zullen die ook niet goed zijn. Dat we er nu bijna per toeval op uitgekomen zijn dat de gemeente haar kar gedraaid heeft in ruil voor geld, vinden we verontrustend. We zijn heel teleurgesteld, en hopen dat we toch nog kunnen praten met het gemeentebestuur. Misschien is er toch nog een oplossing mogelijk," zegt De Blanger.