Antwerpse brandweerkorpsen hebben handen vol met bestrijden wespennesten

Brandweerzone Rand krijgt dit jaar gevoelig meer meldingen binnen over wespennesten. "We krijgen dit jaar inderdaad meer oproepen dan anders. Dat gaat over enkele tientallen oproepen per dag, verdeeld over onze 21 gemeenten. Wij werken gelukkig goed samen met de 20 brandweerposten in onze regio. Per post zijn er 1 à 2 ploegen dagelijks onderweg. Zij verdelgen nesten van 17 uur tot zonsondergang", getuigt Demaeyer.