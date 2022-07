Man uit Brugge opgepakt voor brandstichting in Harelbeke

De voorbije dagen vonden drie brandstichtingen plaats in de Rietvoornstraat in Harelbeke. De eerste brand brak uit in een technische ruimte van een nieuw appartementsgebouw. Gisteren moest de brandweer opnieuw uitrukken voor een kleine brand aan het dak van een ander nieuw appartementsblok. Terwijl die brand werd geblust, kwam nog een oproep binnen voor een derde appartementsblok.

De politie startte een onderzoek naar de brandstichter. Daarin is een man van 34 uit Brugge opgepakt. Hij werkte in onderaanneming in de nieuwe appartementsgebouwen. De man kwam in beeld toen bleek dat hij de voorbije maanden op andere plaatsen ook al in de buurt of getuige was van enkele branden. De vermoedens toen konden niet hard worden gemaakt. De man wordt nu ondervraagd, maar legde nog geen bekentenis af.