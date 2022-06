Na de salmonellabesmetting bij Barry Callebaut: is onze chocolade veilig en moeten we vrezen voor lege winkelrekken?

Hetzelfde horen we bij zowel Barry Callebaut als bij de afnemers van de chocolade waarbij mogelijk besmette chocolade werd geleverd. "Voedselveiligheid is onze prioriteit", benadrukt ook Mieke Callebaut van de sectorfederatie. "In dit geval hebben de procedures duidelijk goed werkt."

Het is nochtans de tweede keer op korte tijd dat er in een chocoladefabriek in ons land een salmonellabesmetting wordt vastgesteld. Eerder lag de Ferrerofabriek in Aarlen maanden stil.

"Het lijkt een toevalligheid te zijn", benadrukt Mieke Callebaut. "Het is zeer uitzonderlijk dat dit gebeurt. Er is geen verband tussen beide bronnen van besmetting. We willen het vertrouwen in de lekkere Belgische chocolade blijven beklemtonen."