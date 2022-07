Chiro Berlaar-Heikant baat na corona opnieuw crew camping van Rock Werchter uit

De crew camping is een initiatief van evenementenbedrijf Altsien. De Chiroleiding en andere vrijwilligers zorgen ervoor dat alles vlot verloopt. “We hebben eerst heel wat jaren een grote commerciële camping uitgebaat waar het wel party-time was, maar dan zijn we er in 2014 mee gestopt omdat we genoeg geld hadden ingezameld om nieuwe gebouwen te plaatsen”, zegt hoofdleidster Lien Thys. “Een jaar later heeft Rock Werchter contact met ons opgenomen met de vraag of wij hun camping voor de crew wilden uitbaten.”