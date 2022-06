Chocoladefabriek Barry Callebaut in Wieze ligt stil na ontdekking van salmonella

Afgelopen maandag 27 juni is in de chocoladefabriek van Barry Callebaut in Wieze salmonella ontdekt in een productielot. Alle chocoladeproducten die na zaterdag 25 juni geproduceerd zijn, werden geblokkeerd. "We hebben meteen het federaal voedselagentschap FAVV geïnformeerd en het product geïsoleerd om andere besmettingen te vermijden", zegt woordvoerder Korneel Warlop.