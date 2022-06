Vermoorde Congolese oud-premier Patrice Lumumba na 61 jaar begraven in Kinshasa

De reis van de vermoorde eerste premier van Congo, Patrice Lumumba, is voorbij. 61 jaar na zijn dood is zijn stoffelijk overschot begraven in een mausoleum in Kinshasa. Alleen de tand die door het Belgische gerecht in beslag was genomen, is overgebleven. Met de ceremonie op onafhankelijkheidsdag is ook de periode van nationale rouw afgesloten.